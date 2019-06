Prchající Severokorejky často končí v Číně jako sexuální otrokyně

Podobný příběh zažily tisíce Severokorejek. Do výnosného byznysu sexuálního otroctví jsou prodávány i děti. Peking svůj přetrvávající problém kolem obchodu s lidmi dlouhodobě popírá.

„Obchod s lidmi jsme vždy považovali za zločin, se kterým se musejí vypořádávat všechny země na světě. Žádný stát ho nemůže vyřešit sám,“ řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lu Kchang.

A tak ženy volí často zoufalé pokusy cesty ze zajetí za svobodou. Někdy vyjdou, jindy ne. Dvě Severokorejky se slanily ze čtvrtého patra obytného domu. Útěk, kdy jde o vše, zažily už podruhé. Po riskantním přechodu hranic z KLDR do Číny totiž padly do zajetí novodobých otrokářů.

„Když jsem slézala po laně, věděla jsem, že mohu spadnout a zabít se. Horší by ale bylo, kdyby mě chytili, protože by mě pak poslali zpátky do Severní Koreje a celá moje rodina by za to byla potrestána,“ vypověděla reportérce CNN jedna z uprchlic z KLDR.