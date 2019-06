„Největší protesty od pádu komunismu.“ Světový tisk píše o pražské demonstraci

Francouzský list Le Figaro konstatuje, že šlo o největší podobnou akci za posledních několik desetiletí. List cituje slova organizátorů, podle nichž „Babiš nabízí každý týden nový důvod k protestům“. Stejně jako řada dalších médií i Le Figaro upozorňuje, že definitivní informace o výsledcích auditu bude obsahovat i stanovisko české vlády.

„Na náměstí v srdci Prahy, kde se před třiceti lety davy shromáždily v úsilí zbavit se komunistické vlády a kde byla sedmdesát let předtím vyhlášena nezávislost, zněly v úterý znovu protestní písně,“ uvedl svou reportáž americký list The New York Times. „Původně nevelký protest přerostl v cosi širšího a možná obtížněji kontrolovaného,“ napsal autor Marc Santora.

Babiš podle newyorského listu reagoval s přezíravostí pro něj typickou a auditory obvinil z účasti na rozsáhlém politickém spiknutí. Je houževnatý a přežil už v parlamentu hlasování o nedůvěře vlády, připomíná americký deník – a současně upozorňuje, že velké demonstrace představují ohrožení jiného druhu. V sousedním Slovensku měsíce protestů vedly k pádu kabinetu a umožnily vítězství Zuzany Čaputové v prezidentských volbách.