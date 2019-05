Vlci v nouzi. Američtí ochránci přírody bojují s pytláky i předsudky

Pytláci už zabili skoro sedmdesát procent vlků mexických odchovaných ve speciálních programech a vypuštěných znovu do přírody. Lovci mají na svědomí i každého čtvrtého vlka rudohnědého. O něj se vědci bojí nejvíce. Varují, že jeho populace by mohla do deseti let úplně vymizet.

„Jestliže zůstaneme na této cestě, nebude trvat dlouho, než populaci vlků rudohnědých ztratíme. Ve skutečnosti víme jen o jednom chovném páru,“ upozorňuje Joe Madison z programu na ochranu vlků rudohnědých.

Vlci ovlivňují celý ekosystém

Vlka často předchází pověst nebezpečné šelmy. Ve skutečnosti ale představuje důležitou součást ekosystému. Podle výzkumu z Yellowstonského parku to jsou právě smečky vlků, které pomáhají přírodu udržovat v rovnováze. Loví především býložravce a nepřímo tak brání nadměrnému úbytku zeleně, která chrání půdu před erozí. Bujná a zdravá vegetace navíc poskytuje útočiště množství dalších živočišných druhů.