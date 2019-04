Zástupci evropských stran představili své vize: zdanění internetových gigantů a skutečný boj za ochranu klimatu

Jan Zahradil opakovaně zdůrazňoval, že hlavní slovo v unijním dění by měly mít členské státy, jejichž hospodářský výkon a podmínky se navzájem výrazně odlišují a které by třeba místo posilování evropské pobřežní stráže uvítaly v případě potřeby větší pomoc s rozvojem vlastních odpovídajících kapacit.

„V Evropě stále panují rozdíly mezi členskými zeměmi a my to musíme respektovat. Průměrný plat v Holandsku je dva tisíce eur, v České republice je to tisíc eur. Jde o jasný příklad toho, že celoevropské řešení problémů není vždy možné, v některých případech se musí najít řešení na míru.“

Všichni kandidáti například slíbili, že pokud by se skutečně dostali do čela budoucí Evropské komise, vybírali by do ní ženy a muže ve stejném počtu.

Přibližně hodinu a půl trvající debaty se nezúčastnil Manfred Weber. Právě on má zřejmě největší šanci vystřídat na podzim v čele Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, protože stojí v čele kandidátky Evropské lidové strany (EPP), jež nyní vede v průzkumech.