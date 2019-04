Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ, mohli by mít společné občanství, prohlásil Putin

„Velmi dobře,“ odpověděl Putin podle agentury TASS na dálku Zelenskému. „Vypovídá to o tom, že se domluvíme, zřejmě proto, že máme mnoho společného,“ řekl s tím, že má na mysli spřízněnost ruského a ukrajinského národa. „Už mnohokrát jsem mluvil o tom, že Ukrajinci a Rusové jsou bratrskými národy. Ba co víc, myslím si, že je to ve skutečnosti jeden národ se svými kulturními, jazykovými a historickými odlišnostmi, ale podle mého názoru - jeden národ.“

Právě otázka národní svébytnosti na Rusku je na Ukrajině velmi citlivá a její odmítání ze strany Rusů většinu Ukrajinců dráždí.

„Jestli budou (Ukrajinci) udělovat občanství Rusům na Ukrajině a my Ukrajincům v Rusku, velmi rychle dosáhneme shody a kýženého výsledku,“ řekl Putin a dodal, že má na mysli společné občanství. „Toto nelze než přivítat,“ uzavřel a pronesl na rozloučenou ukrajinský pozdrav.

Nápad na šíření občanství do sousední země vznesl první Putin. Nejprve minulý týden podepsal dekret, který výrazně usnadňuje lidem z části Donbasu pod kontrolou ruských a separatistických bojovníků získat občanství Ruska. Ukrajina se proti tomu ohradila a stěžovala si Radě bezpečnosti OSN.

Následně Putin oznámil, že zvažuje rozšíření snazšího procesu získání občanství na všechny Ukrajince.

Zelenskyj mu v odpovědi oznámil, že Ukrajinci jen stěží budou mít zájem o ruský pas, protože ten znamená zatčení za mírný protest, nemožnost svobodně volit a nutnost zapomenout na lidská práva. Nabídl naopak ochranu i občanství ruským bojovníkům za svobodu.