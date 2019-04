Žádná líheň teroristů, ale vesnický život jako na Valašsku. Výstava ukazuje život v Pankisi

Na stereotypy si stěžuje i jedna z obyvatelek Pankisi Elza Cichesašviliová. Vystudovaná doktorka opustila praxi po odchodu Lékařů bez hranic. Přemýšlela, co dál, a po čase si otevřela penzion s tím, že pohostinnost je lidem v údolí vlastní.

Jenže narazila na to, že do oblasti s pověstí líhně teroristů a kriminálníků chtěl na dovolenou málokdo. „Pokud by se nám podařilo tyto stereotypy změnit, pomohlo by to rozvoji turistiky,“ vykládala své sny tvůrcům projektu a pokračovala: „Ale nejen tomu. Pomohlo by to rozvoji celého údolí.“ To se totiž potýká s obvyklými ekonomickými problémy v regionu a peníze od turistů by mu mohly pomoci.

Muslimská menšina

V Pankisi žijí Kistové, jichž je všehovšudy kolem patnácti tisíc. Jsou to příbuzní Čečenců a Ingušů, kteří ve druhé polovině 19. století přesídlili přes hřeben Kavkazu. V jinak křesťanské zemi teď tvoří muslimskou menšinu.

Toho využívají bohatí sponzoři radikálních verzí islámu, kteří v Pankisi šíří jeho salafistické pojetí. Salafisté se pak potýkají se svými souvěrci pojímajícími víru tradičněji a otevřeněji. Přestože spolu sousedí v jednom údolí, žijí podle Horáka často v paralelních světech a jen stěží nacházejí nějaké styčné body.

Jsou samozřejmě v běžném kontaktu, ale jedni chodí do salafistické mešity a jiní do tradiční sufiské a v otázkách náboženství nebo i mnoha problémů každodenního života mají natolik rozdílné názory, že jen stěží mohou vůbec začít hledat shodu. V extrémním případě tak někteří úplně přestávají spolu mluvit.

Salafistickou školu vede Abdul-Qerim Qavtarašvili, který k ní přilnul už v mládí. Tradiční sufisté ho tehdy vykázali z mešity s tím, že zavádí novoty, které se jim nelíbí. „Se sufisty jsem se neustále dohadoval o náboženských věcech, a proto jsem chtěl jet do zahraničí někam na Blízký východ, kde bych mohl studovat islám,“ vyprávěl českým vědcům.