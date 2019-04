Ve Francii budou soudit Asadova strýce Rifáta, měl vyvádět peníze ze Sýrie

Hodnota francouzského majetku strýce syrského prezidenta se podle agentury Reuters odhaduje na 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč). Jeho celkový majetek list Le Monde před časem odhadl na 160 milionů eur (4,1 miliardy Kč).

V 70. a 80. letech velel Rifát Asad jednotkám ministerstva vnitra a v roce 1982 „utopil v krvi“ povstání Muslimského bratrstva v Hamá, kde tehdy přišlo o život podle různých odhadů deset až 20 tisíc lidí.

Ačkoli žije od 80. let v zahraničí, byl až do roku 1998 formálně považován za viceprezidenta. V exilu se netajil kritikou Bašára Asada a jeho nástup do funkce v roce 2000 po úmrtí Háfize Asada označil za neústavní frašku, protože Háfizovým legitimním nástupcem je prý on.