Rakouský ministr dopravy Hofer slíbil Zemanovi, že se bude zabývat projektem Dunaj-Odra-Labe

Ekonomika versus ochrana přírody

Projekt propojující tři evropská povodí by podle studie českého ministerstva dopravy stál přes 585 miliard korun, z toho labská větev více než 300 miliard korun. Podle zastánců projektu by koridor přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v České republice a umožnil lepší hospodaření s vodou.

Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

Český prezident o kanálu už ve středu jednal i se svým rakouským protějškem Van der Bellenem, ten k vizi vyjádřil neutrální stanovisko. Na závěr své návštěvy alpské republiky si pak Zeman poblíž Vídně prohlédne fragment kanálu, který byl ve 40. letech minulého století původně zamýšlen jako součást plánovaného propojení Dunaje a Odry. V současné době však slouží rekreačním účelům.

Pro Českou republiku je důležité i dokončení dálničního spojení Brno–Vídeň (D52) a Praha – České Budějovice – Linec prostřednictvím rozestavěné dálnice D3. V přípravě jsou smlouvy o výstavbě propojení českých a rakouských částí dálničních úseků. Česko má rovněž zájem o zavedení přímých spěšných vlaků mezi Českými Budějovicemi a Vídní.