Od smrtícího úniku antraxu na Urale uplynulo 40 let. Sověti „biologický Černobyl“ roky tajili

Celý incident se odehrál na Urale ve městě Sverdlovsk (dnešním Jekatěrinburgu) v takzvaném Táboře 19, kde probíhal vojenský výzkum.

„Stalo se to v zařízení, které sloužilo k výrobě biologických zbraní v tehdejším Sovětském svazu. Jeden z techniků klimatizace v sušičce antraxových spór odstranil hepa fitr, který kromě vzduchu nepropouští ven nic. Tuto informaci předal veliteli, ale velitel ji nezaznamenal do provozní knihy, takže noční směna zahájila běžný provoz. Kvůli uvolněné ventilaci se do okolí dostalo několik kilogramů antraxových spór,“ přibližuje vznik katastrofy vedoucí katedry molekulární patologie a biologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Zuzana Kročová.

Obětí mohly být miliony

Informace o počtu obětí se různí. Nějčastěji se ale hovoří o 60 až 70 mrtvých a dalších desítkách nakažených. Podle Kročové většímu neštěstí zabránil směr větru, který tehdy vanul od města. „Pokud by vanul v opačném směru, obětí mohly být podle odhadů miliony,“ upozornila Kročová. Místní zdravotnické organizace ve Sverdlovsku reagovaly na vzrůstající počet obětí okamžitým očkováním. Vakcíny ale byly velmi silné, a proto nevhodné pro malé děti, starší lidi a pro těhotné ženy.

Historky o tom, co se stalo, se začaly šířit na Západě krátce po propuknutí epidemie. Teprve v roce 1991 ale Boris Jelcin, který byl tehdy šéfem dotčené oblasti, přiznal, že příčinou byl vojenský výzkum. KGB mezitím zničila většinu původních lékařských záznamů.