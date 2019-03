Mussolini nebyl dobrý, ale... Šéf europarlamentu Tajani vyvolal poprask

Esteban González Pons z Tajaniho Evropské lidové strany odsoudil kritiku jako součást předvolební kampaně. S tím souhlasil i šéf Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) Guy Verhofstadt. Dodal nicméně, že Tajani by neměl dělat kampaň v Itálii, měl by vzít svá slova zpět a omluvit se.

Tajaniho rovnou vyzvala k rezignaci Gabriele Zimmerová za konfederaci Evropské sjednocené levice a severské zelené levice. EP podle ní nemůže předsedat člověk, který o Mussolinim hovoří, jako by se jen stal fašistou v určitém okamžiku.

Předseda EP už má na kontě kontroverzní akce. Například nedávno při příležitosti uctění italských obětí druhé světové války prohlásil: „Ať žije Terst, ať žije italská Istrie, ať žije italská Dalmácie, ať žijí italští vysídlenci.“ Lublaň i Záhřeb tato slova označily za historický revizionismus a oficiálně se proti nim ohradily. Dopustil se také kontroverzních výroků na adresu Romů.

Neofašisté se přestali stydět

Mussoliniho opakovaně cituje i nynější italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini. Deník La Repubblica jako příklad uvádí slogany „Kdo se zastaví, je ztracen“ nebo „Tolik nepřátel, taková čest“.

Italský novinář Paolo Berizzi ve své knize Nazi Italia razí tezi, že fašismus v Itálii nabral za posledních patnáct let na síle jen vnějškovými projevy, protože ve skutečnosti nikdy na síle neztratil.

„Nejprve k tomu nedozrál čas a fašisté se styděli sebe samotné takto definovat a otevřeně se projevovat. Dnes už čas dozrál a skuteční fašisté se beze studu projevují. Politická a veřejná rozprava fašismem nasákla: za 'normální' se považuje to, co normální není. Fašismus se stal legitimním. Odpadly předsudky s ním spojené a mnozí (neofašisté) se přestali stydět,“ shrnul Berizzi závěry své knihy.

Berizzimu bývá přisuzován původ slova „fascioleghismo“, novotvaru, který se skládá z italského slova pro fašismus a názvu vládní strany Liga. „Je to nová tvář Ligy, kdysi autonomistické a protifašistické strany, která se s nástupem (Mattea) Salviniho stala pravým opakem. Nyní to je nacionalistická strana hlásající svrchovanost (Itálie), spojila se s fašisty, legitimizovala je a do vlády vnáší jejich hesla (počínaje sloganem 'Italové především'),“ vysvětlil novotvar italský novinář.