Evropská komise: Pokud Británie neodejde z Unie do eurovoleb, musí hlasovat také

Jestliže bude Velká Británie členem Evropské unie i v době konání květnových voleb do Evropského parlamentu (EP), bude se jich muset zúčastnit. Uvedl to mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas. Pravděpodobnost odkladu brexitu či jeho délku ale odmítl komentovat. Před odkladem brexitu, který by přesáhl termín voleb do Evropského parlamentu plánovaných na 23. až 26. května, už dříve varovali i právní experti německého Spolkového sněmu.