Podobu ještě nemá, problémy už působí. Británie řeší praktické potíže způsobené brexitem

Evropský orgán pro bankovnictví se 160 zaměstnanci se stěhuje z Londýna do Paříže. Do Itálie už zamířil Orchestr mladých Evropské unie. A moderní londýnské kanceláře pro 900 úředníků zavřela i Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Do stěhování posledně jmenovaného úřadu zasáhl britský Vrchní soud. Zamítl právní argument agentury, že brexit je dostatečně závažným důvodem, aby mohla vypovědět nájemní smlouvu za 500 milionů liber (15 miliard korun). Hrozí jí tak, že bude dalších 20 let platit dvojí nájem v novém sídle v Amsterodamu i ve starém v Londýně. Pokud za sebe agentura nenajde jiného nájemce, budou muset rentu platit unijní daňoví poplatníci.

Peníze do černé díry jménem brexit se sypou už dlouho. Jen přípravy od referenda v létě roku 2016 přišly na dvě miliardy liber (60 miliard korun). „Do začátku roku 2020 to bude činit přes čtyři miliardy. Je to jen začátek, bude třeba dát víc na přípravy, ale to nikdo neví, kolik to bude stát,“ upozorňuje analytik Institute for Government Lewis Lloyd.

Ten také spočítal, že Spojené království má odhadem o 20 tisíc víc úředníků než v době referenda. Podle něj vláda přijala tři čtvrtiny z nich z důvodu brexitu. A kabinet přiznává, že případný odchod z Unie bez dohody by ho donutil přijmout tisíce dalších úředníků.