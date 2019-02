Lidem je potřeba pomáhat v místech, kde žijí, řekl Babiš na summitu EU a Ligy arabských států

„Ti, kdo byli nuceni odejít z domovů, zasluhují šanci znovu začít své životy a postupně budovat blahobyt. Domnívám se, že to bez naší pomoci nedokážou. Nemyslím si, že je pro kohokoli prospěšné, když převaděči lidi nakládají a vykládají a ti pak končí na odlehlých místech. Budeme-li proti organizovanému zločinu bojovat společně, můžeme uspět a s obchodováním s lidmi skoncovat,“ řekl na summitu český premiér.

Babiš: Česko je v regionech zasažených migrací aktivní

Česko je aktivní v oblastech zasažených migrací a uprchlickou krizí na Blízkém východě v severní Africe, domnívá se Babiš. „V poměru na občana jsme jedním z největších přispěvatelů do unijního svěřeneckého fondu pro Afriku. Jsme přítomni také v Jordánsku, Libanonu a Iráku,“ připomněl.

Vyjádřil také naději, že pevné partnerství mezi Evropou a arabskými státy pomůže naplnit cíle obou těchto společenství, kterými jsou blahobyt, stabilita a mír.

Před svým odletem do Prahy pak Babiš novinářům na dotaz, jak hodnotí význam summitu, řekl, že nikdo nečekal, že se něco dojedná, a že velký význam mají bilaterální schůzky. V projevech účastníků se podle něj ukázalo, že EU nemá totožný názor například na migraci. Některé státy považovaly za nejdůležitější otázku Palestiny, kterou se světu nepodařilo vyřešit desítky let. „Je dobře, že summit byl, pro nás to byla dobrá bilaterální jednání, navázání kontaktů,“ sdělil.