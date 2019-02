Nekompromisní pokuty ze zahraničí. Při porušení rychlosti můžou dostat čeští řidiči i zákaz řízení

Někteří se už obrátili na automotoklub. „V loňském roce takové případy v zásadě neexistovaly, letos jsme jich měli už do deseti,“ upřesňuje mluvčí Ustředního automotoklubu Igor Sirota.

Obsílka ze zahraničí musí být v češtině

Se zahraničními úřady je navíc někdy obtížná domluva. Pavlu Fenclovi přišel loni dopis z Görlitzu. Jenže auto, které chtěli Němci pokutovat, vůbec nebylo jeho. I když do Německa postupně poslal potvrzení od magistrátu i policie, německý úřad stanovisko nezměnil a vymáhal stále vyšší částku. Nepomohl ani konzulát v Drážďanech. „Řekli, abych to zaplatil, i když jsem nevinný. A abych to pak vymáhal zpátky,“ uvedl v září loňského roku v pořadu Černé ovce Pavel Fencl.

Mnohaměsíční výměna dopisů skončila právě až ve chvíli, kdy se o případ začali zajímat redaktoři Černých ovcí. „Chyba byla u nás. Stala se při automatickém přepisu,“ přiznala vedoucí kanceláře městského úřadu Görlitz Silvia Queck-Hänel.

Německý úřad tehdy udělal chyb hned několik. Výzvu o zaplacení pokuty musí poslat v mateřském jazyce toho, koho chce pokutovat. Poslal ji ale v němčině.

Podle právníků je ale zapotřebí zareagovat už na první výzvu. A to jakkoli, třeba i v češtině. Pavel Fencl se však nakonec za roční martyrium dočkal alespoň odškodného v podobě několika upomínkových předmětů města Görlitz.