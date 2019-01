Zacházejí s námi jako s otroky, tvrdí uprchlá Saúdka. V Kanadě chce žít „normální život“

Saúdka tvrdí, že by ji rodina po návratu domů zabila, protože se zřekla islámu. „Stálo to za to riziko, neměla jsem co ztratit,“ řekla dívka kanadským novinářům. „Zacházejí s námi jako s věcí, jako s otroky,“ popisuje Rahaf situaci žen v konzervativním království. „Chtěla jsem lidem říct svůj příběh, co se děje se saúdskými ženami,“ dodala.

Rahaf utekla od rodiny, když byla na dovolené v Kuvajtu. Původně mířila do Austrálie, problém ale nastal na přestupu v Bangkoku, kde na ni čekal saúdský diplomat. V obavách z deportace se dívka zabarikádovala v hotelu a posílala do světa zoufalé prosby o pomoc prostřednictvím sociálních sítí.