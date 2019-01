Životy v pákistánských horách pod K2 zachraňují čeští horolezci

Nemocnice významně pomáhá také těhotným

Největší úspěchy slaví česká nemocnice s těhotnými ženami, které v minulosti často umíraly v souvislosti s porodem, protože v muslimských oblastech se nesmí muž, a to ani lékař, dotknout cizí ženy. Tento úzus se tady podařilo překonat prostřednictvím ultrazvuku, který může odhalit případné problémy při porodu. Pokud se vyskytne při porodu problém a je nutný například císařský řez, který v české nemocnici provádět nelze, musí být žena odvezena do nemocnice ve Skardu.

V zimě je Arandu odříznuté a podle Najafa není čtyři měsíce možné cesty používat. Bývají tam i čtyři metry sněhu. Když nejde džípy použít, obyvatelé obce vytvoří lidský řetěz a nesou těhotnou ženu přes 20 kilometrů pěšky až k cestě, odkud je možné ji převézt do městské nemocnice.

Práci Čechů ocenil i pákistánský prezident

Kvůli provozu Czech Hospital oba čeští horolezci založili malou neziskovou oragnizaci. „Jsme zapsaný spolek. Je to asi nejmenší neziskovka na světě, protože má jenom dva členy – Víťu a mě. A samozřejmě peníze se neshání lehce, většinou je máme od soukromých dárců. Několikrát se nám podařilo dosáhnout i na pomoc v rámci rozvojové pomoci, kterou poskytuje Ministerstvo zahraničí ČR,“ přibližuje fungování spolku Štěrbová.

I díky této pomoci mohl spolek Czech Hospital podpořit v pákistánských horách i vzdělávání, a to tím, že ve Skardu postavil internát pro čtyřicet dětí z horské vesnice Arandu, které tam od března začnou bydlet a studovat na některé z místních škol. Internát byl slavnostně otevřen za účasti České televize a tato událost se vysílala i v pákistánské televizi.

Českou pomoc ocenil i prezident Pákistánu. „K mému velkému překvapení jsem dostala od pákistánského prezidenta státní vyznamenání, je to civilní vyznamenání, jmenuje se to Sitara-I-Khidmat a znamená to hvězda za službu. No a myslím, že jsem jeden z mála cizinců, kteří toto vyznamenání dostali,“ uvedla zakladatelka nemocnice.