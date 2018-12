Britská vláda začala naplno chystat „tvrdý“ scénář. Odchod z EU bez dohody

Ministerstvo financí by mělo v nejbližší době ohlásit, jak bude naloženo se dvěma miliardami liber (asi 57 miliard korun) z více než čtyř miliard vyčleněných na přípravy pro brexit bez dohody. Ministr obrany Gavin Williamson v debatě s poslanci řekl, že pro případné krizové situace spojené s brexitem bez dohody budou mít ozbrojené síly v pohotovosti 3500 svých příslušníků. Ti budou připraveni „podpořit kterýkoli úsek vlády při jakýchkoli nepředvídaných událostech, kde to bude potřeba“.

Mluvčí Mayové řekl, že s cílem připravit zemi na obávanou možnost by bylo zapotřebí prosadit vícero legislativních opatření. Potvrdil, že vládní plány zahrnují také pronajímání prostoru na lodích plujících přes Lamanšský průliv, aby bylo možno v případě potřeby dovážet potřebné zásoby včetně zdravotnického materiálu.

Další podrobnosti by se měli občané dozvědět v příštích týdnech. Vláda zároveň doporučí britským firmám, aby podle svého úsudku aplikovaly vlastní opatření související s možným krachem brexitových vyjednávání. Úřady jim rozešlou 80 tisíc informačních e-mailů.

„Kabinet se shodl, že jsme nyní dosáhli bodu, kdy musíme tyto přípravy vystupňovat. To znamená, že nyní uvedeme do chodu zbývající prvky našich plánů pro odchod bez dohody,“ citovala premiérčina mluvčího agentura Reuters. První sérii dokumentů o okolnostech „tvrdého“ brexitu zveřejnila vláda na konci léta.

Do plánovaného vystoupení Británie z EU zbývá jen něco málo přes tři měsíce, přičemž výchozí možností je „neřízený“ odchod, který mnozí britští politici považují za katastrofu. O podmínkách spořádaného brexitu vyjednaných britskou vládou má podle aktuálních prohlášení Mayové dolní komora parlamentu hlasovat až zhruba za měsíc.

Sto dní před brexitem není jasno

V Bruselu aktuálně převládá pocit, že 27 zemí Unie svou část práce splnilo, když jejich jménem Michel Barnier a jeho tým dojednali dohodu o podobě brexitu i politickou deklaraci o budoucích vztazích. Rostoucí zmatky na britské politické scéně však s každým dnem zvyšují riziko tvrdého brexitu.

Pozorovatelé, jako například Janis Emmanouilidis z bruselského Střediska evropských politik (EPC), upozorňují, že sílící britská debata o novém referendu či dojednání různých dalších typů dohod s EU nejsou zcela realistické. Základním právním faktem zůstává, že Británie z EU odchází k 29. březnu příštího roku – a to buď na základě domluvené dohody, nebo bez ní.

Druhé referendum nebude, říká Mayová

Unijní soud nedávno rozhodl, že Londýn může jednostranně revokovat své rozhodnutí z Unie odejít, učiněné podle článku 50 Lisabonské smlouvy. Musí se tak stát v souladu s britskými vnitrostátními pravidly a stávající vláda dává najevo, že takový krok neudělá.

Na uspořádání věrohodného druhého referenda se Britům dostává stále méně času. Jak připomíná i sama Mayová, o věci už britští občané v referendu rozhodli v roce 2016 a ona nové referendum vyhlašovat nehodlá. Pokud by její vláda padla, musel by tak nový kabinet ještě do data brexitu zřejmě požádat ostatní země EU o prodloužení dvouletých rozhovorů před odchodem, s nimiž článek 50 počítá.

Na takovém prodloužení se ale musejí všechny země shodnout jednomyslně, a jak připomíná Emmanouilidis, není vůbec jasné, že všichni kývnou. „Brexit je pro sedmadvacet zemí EU sjednocující zkušenost, ale není vůbec jisté, zda jsou státy stejně jednotné i v otázce, zda Brity chtějí v Unii dál za stejných podmínek jako dosud,“ podotkl Emmanouilidis.