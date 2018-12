Fischer: Francie sklízí účet za liberální ekonomiku, protestujícím je třeba naslouchat

„Nůžky (sociální nerovnosti) se za poslední roky rozvírají, a to dopadem globalizace, která některá odvětví a pracovní místa vystěhovala do Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky. To je účet za liberalismus ekonomiky, který finančními prostředky umožnil, aby kapitál začal cestovat, a bída zůstala doma,“ komentoval francouzské sociální pnutí bývalý diplomat Fischer.

Protesty žlutých vest ve Francii začaly ve druhé půlce listopadu kvůli kabinetnímu záměru zvýšit zdanění pohonných hmot a v průběhu následných týdnů se rozšířily v širší protestní hnutí namířené proti rostoucím životním nákladům i prezidentu Macronovi, jenž je podle demonstrantů „prezidentem bohatých“ a nedokáže se vcítit do situace běžných občanů.

Nepokoje neutichly ani poté, co vláda svůj záměr stáhla a šéf Elysejského paláce ve snaze o sociální smír ohlásil daňové úlevy i růst mezd; v pondělí ovšem nadále pokračovaly blokády silnic a levice, přestože nedisponuje potřebnou většinou, hodlá usilovat o vyslovení nedůvěry vládě.

„U lidí, kteří jsou odkázáni na automobil, například na venkově, to může mít fatální dopad,“ komentoval záměr zdražit pohonné hmoty senátor Fischer. „Tradiční politické strany nejsou vidět a lidé se ptají: To tady není nikdo, kdo by se za nás postavil? Zůstávají jen občané a proti nim policejní aparát, respektive stát. Jako kdyby mezi nimi nebyly odbory ani politické strany. Mezičlánky přestaly fungovat.“