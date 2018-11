Čtyři měsíce do prezidentských voleb na Slovensku. Nejsilnější Smer stále neví, koho podpoří

Nezávislí kandidáti mají podporu prezidenta Kisky

Do prezidentského křesla by rádi usedli i nezávislí kandidáti. Z nich má zatím nejlepší vyhlídky uznávaný vědec Robert Mistrík, který získal sympatie i části opozice. Sám ale sází především na občanskou podporu. O tu se hodlá ucházet až do 17. listopadu, kdy ukončí sběr podpisů.

Podle komentátora deníku Trend Mariána Leška mají právě nezávislí kandidáti výhodu. „Konstelace jim přeje. Taky přeje kandidátům tábora protivládního a protikoaličního. Přitažlivost vládní koalice dávno nebyla v očích voličů tak nízká jako nyní,“ tvrdí Leško.

Nezávislé kandidáty navíc podporuje nynější prezident Andrej Kiska. Ten už oznámil, že obhajovat svůj mandát nebude. V současnosti se spekuluje, zda se Kiska do politiky zapojí v čele nové strany.