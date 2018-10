"Češi a Slováci jsou si nejblíž na světě," míní slovenský premiér

Souhlasíte s tou tezí, která občas zaznívá, že v Evropě a možná ani ve světě není bližších států a bližších národů?

Jsem o tom přesvědčený. Ale nesmíme považovat naše vynikající vztahy za automatické, to znamená, musíme si je nadále pěstovat, kultivovat, dodržovat rituály, které jsme si zavedli. Jinak by se mohlo stát, že za pět, deset, dvacet let by to tak nemuselo být. Ale platí, že jsme asi dva nejbližší národy ve světě.