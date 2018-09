Írán: Izrael jako jediný na Blízkém východě má jaderné zbraně, svět by se tím měl zabývat

Svět by se měl více zabývat jaderným programem Izraele, jelikož je to jediný stát na Blízkém východě s jadernými zbraněmi. V reakci na čtvrteční projev izraelského premiéra Benjamina Netanjahua před Valným shromážděním OSN to uvedl na Twitteru íránský ministr zahraničí Mohamed Džavád Zaríf.