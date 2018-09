Norsko kvůli sexuálnímu skandálu znovu otevře některé případy odebrání dětí rodičům

Skandál, o kterém píše BBC, se týká předního odborníka v oboru psychiatrie. Ten byl v dubnu v norské metropoli Oslu odsouzen k téměř dvěma letům vězení za to, že si stáhl téměř 200 tisíc fotografií a více než 12 tisíc videí, na nichž bylo zachyceno sexuální zneužívání dětí nebo děti jako sexuální objekty.

Na některých ze snímků byla údajně vidět nemluvňata znásilňovaná dospělými muži. Šestapadesátiletý psychiatr se ke svým činům před soudem přiznal a prohlásil, že podobné materiály sledoval 20 let. Během té doby byl přitom zmíněný muž jmenován do 14členné expertní komise, která hraje v Norsku klíčovou roli při posuzování, zda má být dítě vzato do pěstounské péče. Psychiatra kromě toho jako experta zaměstnávaly i různé místní instituce.

Norské úřady po vynesení rozsudku zbavily psychiatra licence, původně ale neměly v úmyslu přezkoumávat případy, v nichž figuroval. Ministerstvo pro děti a rovnost v červnu BBC sdělilo, že záležitost nebude komentovat, a odmítlo žádost o rozhovor.