V migraci musí být větší pořádek, prohlásila Merkelová

Pro odvrácení obchodní války s USA uděláme všechno, slíbila kancléřka

Merkelová varovala amerického prezidenta Donalda Trumpa před rizikem vzniku skutečné obchodní války. V německém parlamentu ale zároveň uvedla, že EU učiní vše proto, aby obchodní válku odvrátila.

„Stojí za to pokusit se všemi silami tento konflikt zmírnit, aby se nezměnil ve skutečnou válku, ale k tomu je samozřejmě zapotřebí obou stran,“ řekla kancléřka v Bundestagu. Dodala, že do USA brzy odcestuje předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker s návrhy na řešení současné patové situace.

Trumpova administrativa uvalila cla na dovoz oceli a hliníku z EU a zvažuje, že zvýší i cla na automobily a automobilové součástky. Takový krok by byl zrovna pro Německo a jeho rozsáhlý automobilový průmysl bolestivý.

Merkelová také zpochybnila nynější způsob měření obchodních schodků a přebytků. „Je téměř staromódní počítat pouze výrobky a nikoli i služby,“ řekla. Pokud by se do statistik zahrnuly i digitální služby, bylo by podle kancléřčiných slov pravděpodobné, že Spojené státy budou mít s Evropou obchodní přebytek.