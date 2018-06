Velvyslanec King: K obchodní válce s Evropou se ani neblížíme, drastické kroky nebudou nutné

USA příliš dlouho tolerovaly nekalé obchodní praktiky, míní King. Trump se podle něj snažil diskutovat, k ničemu to ale nevedlo, takže zavedl cla na ocel a hliník. „Jsem si jistý, že když jsme tak dlouho spojenci, tak nedojde k žádným dlouhodobým drastickým obchodním aktivitám,“ uvedl King v souvislosti se sporem s evropskými zeměmi.

Podle něj je to otázka času – nejprve musí dojít k diskusím. „Myslím si, že na konci dne budeme opět v režimu bez cel, žádný harmonogram bych ale nestanovoval,“ prohlásil dále King. „Jde o to, abychom vyřešili rovné podmínky na základě pravidel pro obchodování,“ upozornil velvyslanec s tím, že USA nechtějí sedmdesátileté partnerství s Evropou ohrozit.

Trump nově mluví také o clech na dovoz automobilů. „Doufám, že se to nestane, osobně jsem zastánce volného trhu, volného obchodu. Musíme si počkat, na jakou úroveň se to ještě může dostat před tím, než se hráči setkají a řeknou si, že to nedává smysl. Nemyslím si, že to je něco co by ohrozilo obchodní vztahy mezi partnery,“ konstatoval King.