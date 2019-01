Láska přemohla Goebbelsovy pikle. Před 75 lety zachránily Němky své židovské manžele

Do roku 1939 se počet berlínských Židů snížil na 80 tisíc a jejich složení se změnilo. Zatímco část původních židovských obyvatel z Berlína emigrovala do zahraničí, jiní Židé do Berlína utekli před diskriminací v regionech.

Deportace berlínských Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů ve východní Evropě začaly v říjnu 1941 a pokračovaly do dubna 1943. První tisícovka Židů byla transportována do ghetta, které Němci zřídili v polském Lodži, v roce 1942 bylo na deset tisíc Źidů odvlečeno do táborů v Minsku, Rize a dalších městech. Starší lidé byli odváženi do Terezína.