Kapitán, který opustil potápějící se loď. Soud potvrdil Schettinovi 16 let za mřížemi

Italský nejvyšší soud potvrdil dřívější rozsudky odsuzující bývalého námořního kapitána Franceska Schettina za ztroskotání lodě Costa Concordia Ten byl už dříve odsouzen na 16 let do vězení za zabití z nedbalosti. Podle žalobců je to ale málo a žádali pro něj 27 let. Obhájci naopak požadovali zproštění viny. Při nehodě výletní lodi v roce 2012 zemřelo 32 lidí. Schettino by měl nyní rovnou zamířit za mříže.