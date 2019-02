Přikryli jsme se deštníky naříkání, říká Vášáryová o zemích střední Evropy

Nebyla bych romantická. Západ znamená prachy

Mluvíme spolu o národních traumatech spojovaných s Velkou Británií, Francií nebo Spojenými státy – ať už jde o Mnichov, polský pocit zrady po konferenci v Jaltě nebo nenaplněná očekávání Maďarů ohledně západní pomoci při revoluci 1956. Kromě toho, že středoevropské země západní státy obviňují, k nim ale současně vzhlížejí a věří v jejich pomoc. Čím si tento ambivalentní postoj vysvětlit? Čím jsou západní mocnosti atraktivní?

Kdybych chtěla být velice zjednodušující, tak bych odpověděla: Protože mají prachy.

Můžete to rozvést?

Protože mají prachy, mají všechno to, co bychom i my všichni chtěli hned mít.

Konzum je lákavější než hodnoty?

Do velké míry, protože darmo budete většině lidí vysvětlovat, že tam (na Západě) je volná soutěž myšlenek, že mají velmi zajímavé veřejné debaty, ať už na politické, kulturní nebo ekonomické úrovni. Navíc jsme na to zvyklí, však jsme nechtěli sovětskou ledničku nebo sovětské auto, ale zato jsme stáli v řadách před Tuzexem někdy i tři dny. Nebyla bych proto romantická.

Představa o morálnosti nebo vyšším poslání západních velmocí podle vás žádnou roli nehraje?

Dnes by to bylo i těžké, protože všichni ti, kdo vzhlíželi ke Spojeným státům americkým, mají v současnosti problém. Musím se přiznat, že jsem přestala pravidelně sledovat CNN a BBC, protože jediné, čemu se pravidelně věnují, je to, co řekl Donald Trump, anebo co s brexitem. Už to není tak, že bychom se dozvěděli, jak vnímají situaci, protože si řeší své vlastní problémy. Nadešel čas, abychom k nikomu nevzhlíželi, ale abychom si udělali své domácí úkoly.

Svedeme to?

To já nevím. Situace nevypadá lákavě. Například v Maďarsku zatím nevidím nikoho, kdo by s domácí úlohou začal, i když drobná revolta studentů proběhla. Když ale už nefunguje ústavní soud a národní banka není nezávislá… a síly přitom máme. Slovensko bylo v roce 1998 black hole, jak řekla Madeleine Albrightová, černou dírou. Z bahna, ve kterém jsme byli, jsme se sami za vlastní vlasy nevytahovali, pomohli nám Češi, Poláci a Maďaři a my na to nikdy nezapomeneme a nesmíme zapomenout, jak jste nám pomáhali se všemi papíry, které se týkaly Evropské unie a přístupových jednání.

Ty síly máme. Když se na naši historii nepodíváme jako oběť, můžeme se opřít o Slovenské národní povstání, oba dva národy se mohou opřít o boom kultury a myšlenek, které vzešly ze zápasu s totalitárním režimem v šedesátých letech, můžeme být hrdí na to, co se v osmašedesátém a po devětaosmdesátém začalo znovu objevovat, na to, jak neuvěřitelně a bez velkých konfliktů jsme zvládli náročný přechod do normálního fungování společnosti. My Češi a Slováci si musíme říct, že jsme se rozešli civilizovaně a nenechali jsme za sebou nevyřešené věci, které by znamenaly, že bychom si byli navzájem nepřítelem.

Jde proto jen o to, abychom si nezačali namlouvat, že síly nemáme. Že nic nemá smysl, kromě toho jít v sobotu a neděli na zahrádku a tam zasadit mrkev. Tím jen sami sebe neuvěřitelným způsobem oslabujeme. A to je na tom to nejsmutnější.