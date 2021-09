Spolu k tématu Státní finance

Zpřísníme rozpočtová pravidla a povýšíme fiskální ústavu na ústavní zákon. Zařídíme, aby vládní výdaje nemohly být populisticky zvyšovány bez ohledu na hospodářskou situaci. Vytvoříme také daňovou brzdu, na jejímž základě bude zvýšení daní vyloučeno, jakmile složená daňová kvóta dosáhne stanovenou hranici. Dále splníme co nejrychleji fiskální maastrichtská kritéria i fiskální pakt. Mimo to zavedeme daňové prázdniny pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají 3 a více dětí.

Co se důchodů týče, základem důchodové reformy bude zaručený důchod navázaný na průměrnou mzdu, přičemž každý dostane možnost platit jeden procentní bod svého důchodového pojištění přímo svým rodičům či prarodičům. Soukromé penzijní spoření pak rozšíříme o možnosti osvědčené v zahraničí, např. o účet dlouhodobých investic.

U fyzicky náročných profesí pak nastavíme pro odchod do důchodu jasná pravidla. Do důchodu se promítne i počet vychovaných dětí. Standardní doba studia se pak vrátí do náhradní doby. Pokud jde o invalidní důchody, ty převedeme z důchodového systému do oblasti sociálních dávek a zajistíme jejich následnou transformaci na starobní důchod. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.