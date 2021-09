KSČM k tématu Státní finance

Nechceme, aby se ČR vrátila do doby, kdy vládnoucí pravice jen škrtala sociální výdaje a zapomínala na to, že ekonomiku povzbudí rozumné investice. Chceme prosperující ČR, ve které si již nebudou moci boháči koupit výhody či přednostní práva. Chceme přísněji kontrolovat daňové odvody, aby bylo možné co nejvíce posílit státní investice, do vědy a výzkumu, energetiky, infrastruktury, nových technologií aj. a dát impuls dalšímu rozvoji.

Nyní daňový balíček ulevil i lidem s podprůměrnými příjmy, je ale třeba pro ně toto daňové snížení trvale zachovat. Prosazujeme progresívní zdanění bohatých, solidární s potřebnými. Nepostihne však malé živnostníky.

Banky generují v ČR zisky v řádech desítek miliard, jimiž třeba v době krize zachraňovaly své „matky“ v zahraničí. Bankovní a digitální daň pro ekonomické giganty, nadnárodní společnosti může do státního rozpočtu přinést až 15 miliard korun za rok. Každý rok uniká několik set miliard korun do zahraničí. Ty pak chybí ve zdravotnictví, v sociální oblasti, dopravě i v peněženkách občanů. Je třeba, aby peníze zůstaly v ČR a byly zde investovány. Jedním z řešení, které by pomohlo i místním podnikatelům, je obchodní banka vlastněná státem.