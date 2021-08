Olaf Lubaszenko: Nestačí nám energie na vztahy

Trochu drama, trochu komedie, a ty proporce jsou tam velmi dobře vybalancované. Režisér Grzegorz Jaroszuk od samého počátku dobře věděl, jak má být ten mix namíchaný. I mě samotného to překvapilo, protože jsem neměl žádnou záruku, zda to takhle dohromady bude dobře fungovat až do konce. K tomu totiž také potřebujete trochu magie. Což nevím, zda tam je, ale to už musí posoudit sami diváci.

Vy jste říkal, že scénář ve vás vyvolal hodně otázek. Jaká byla ta hlavní, kterou jste si kladl?

Co se stalo, že se neumíme přiblížit k jiným lidem. Členové té naší filmové rodiny, tedy dcera a syn a já jako otec, mají mezi sebou překážky, které nás už léta blokují. Já mám svou teorii, proč ta vzdálenost mezi členy rodin vzniká, ale to se nevztahuje na náš film, to je čistě můj osobní pocit: Před třiceti lety se všechno změnilo, náš svět ve střední Evropě se změnil.

Odehrála se tu revoluce, v politice a v ulicích. Ale i v nás, v našich hlavách, srdcích. A my vydáváme příliš mnoho energie na to, abychom se zachránili a uplatnili v tom novém světě, který je pro nás pořád nový. Je to jen třicet let. Ano, pro jednotlivého člověka to je dlouhá doba, ale pro společnost, pro národ to není nic.

Celou tu dobu věnujeme energii sobě, abychom se neztratili, ale pak už nám nestačí na vztahy, na to, aby byly plné, dobré, blízké. Nevím, jestli to podobně vnímá i režisér našeho filmu, možná to cítí jinak. Ale takhle to vidím já.

Co potom mladí lidé, kteří už se narodili po revoluci, po změnách? Vidíte v Polsku hodně pochroumaných vztahů mezi nimi a generací jejich rodičů?

Ano, vidím to kolem sebe. Možná to za dvacet let už to bude lepší. Na druhou stranu nevíte, jestli ale teď něco nestane - nová revoluce, nový problém, nová válka, katastrofa.

V Polsku je dnes divně

Není ale covidová krize právě situace, která mohla ty rodiny sblížit?

Ano, to samozřejmě je. Ale myslím, že otázky, které film klade, jsou široce platné, ať je covid, nebo ne. Film jsme točili před covidovou krizí, v roce 2018 a 2019. Příběh filmu je vypreparovaný. Nejsou tam lidé v hojném počtu, nejsou tam kamarádi, společnost. Tam je všeho všudy deset lidí, je to uzavřený svět.

Je to analyticky trochu chladné, režisér zvolil jakýsi skandinávský pohled na tohle téma. Nevidíme tam moc emoce, ale ony tam jsou. Jsou modelové. S covidem náš film nemá nic společného, ale i přesto je velmi aktuální před covidem, za covidu i po covidu, protože jeho otázky jsou univerzální.

Film klade velký důraz na rodinu. Jak moc je téma rodiny důležité pro vás?

Není to pro mě jednoduchá otázka. Film se trefil do mých vlastních problémů. Rodinná situace pro mě není lehká. A léta se snažím, abych to měl v rodině lepší. Nebyl jsem moc dobrým otcem, nebyl jsem ideálním synem. Ale řeknu to raději stručně, ten film mi pomohl stát se lepším člověkem.