Finanční analytický úřad prověřuje další hotel napojený na Rusko

Finanční analytický úřad (FAÚ) se nyní zajímá o karlovarský luxusní hotel Ulrika, který ovládá společnost Svjazinvestněftěchim, která spadá pod vládu ruské republiky Tatarstán. Firma má podíl i v ropné společnosti Tatněfť.

Úředníci FAÚ analyzují i ruskou státní společnost Medicinskyj centr vlastnící další karlovarský hotel – Moskevský dvůr. Firma začala po anexi působit i na Krymu. To potvrzuje i jeden z dokumentů, který má FAÚ k dispozici. „Je aktivní na území Krymu, čímž narušuje územní celistvost Ukrajiny,“ píše se v dokumentu.

Menšinovou spolumajitelkou Moskevského dvora je vedle ruské firmy také česká podnikatelka a lékařka Dagmar Špišáková. Podle manžela už ve firmě reálně nepůsobí. „Opakovaně jsme žádali o to, aby byl vyplacen její minoritní podíl, a do současné doby to nebylo řešeno,“ uvedl Vladislav Špišák.