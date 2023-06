Prigožinovo letadlo přistálo v Bělorusku, tvrdí tamní monitorovací skupina

Okolo místa pobytu Prigožina, který o víkendu zorganizoval tažení svých mužů směrem na Moskvu na protest proti armádnímu velení, panují od sobotního večera nejasnosti. Kreml ale dříve uváděl, že podle sobotní dohody o ukončení tažení, kterou oficiálně zprostředkoval běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, se má Prigožin přesunout do Běloruska.

Prigožinovo letadlo podle skupiny Hajun přistálo na letišti Mačuliščy u Minsku. Na stejném letišti podle ní přistálo ještě další soukromé tryskové letadlo, které přiletělo z Petrohradu.

Od pondělka se objevovaly neoficiální zprávy o tom, že Prigožin či jeho muži začali přijíždět na území Běloruska, projekt Hajun to ale v pondělí večer zpochybnil. „Nikdo z Bělorusů zatím kolony wagnerovců na našem území neviděl.“

Moskva: Wagnerovci předají těžkou armádní techniku ruské armádě

Ruské ministerstvo obrany v úterý podle státní agentury TASS oznámilo, že Wagnerova skupina předá svou těžkou armádní techniku jednotkám ruské armády. „Probíhají přípravy na předání těžké armádní techniky Wagnerovy soukromé vojenské společnosti aktivním jednotkám ozbrojených sil Ruské federace,“ citovala TASS prohlášení ministerstva.

Budoucnost Wagnerovy společnosti je po víkendových nepokojích v Rusku nejasná. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už v sobotu prohlásil, že účastníky pokusu o povstání nebudou ruské úřady stíhat, poněvadž berou v potaz jejich „zásluhy na frontě“.

Agentura TASS v úterý informovala, že ruská FSB zastavila stíhání, které zahájila v pátek na základě podezření z ozbrojené vzpoury v souvislosti s kroky iniciátora protestního pochodu, šéfa wagnerovců Prigožina.

Ruský vůdce Vladimir Putin v pondělí řekl, že členové Wagnerovy skupiny se buď mohou přesunout do Běloruska, nebo vstoupit do ruské armády.

Podle analýzy amerického Institutu pro studium války (ISW) ale patrně bude Moskva na wagnerovce, kteří by se rozhodli Prigožina do Běloruska následovat, pohlížet jako na zrádce a Putinovo vystoupení slouží k identifikaci členů skupiny loajálních Prigožinovi. Analytici z ISW se také domnívají, že Putin se většinu wagnerovců pokusí včlenit do struktur ruské armády.