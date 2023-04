Podpora Ukrajiny vytrvá, myslí si Pojar. Konflikt podle něj do roka ochladne

přehrát video Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar o plánované ukrajinské ofenzivě a energetické bezpečnosti Česka Zdroj: ČT24

„Myslím, že strany ztratí vůli bojovat, nějakým způsobem se ustálí fronta. A ani možná nebudou mít možnosti a schopnosti vést válku v takové intenzitě kvůli nedostatku munice, lidí a techniky,“ řekl ve vysílání ČT24 Pojar. Komu dojdou síly jako prvnímu, ale odhadovat nechce, zmiňuje, že to záleží nejen na síle armády nebo množství munice, ale hlavně na vůli vojáků. „Ta je těžko předvídatelná, velmi těžko měřitelná. Nevím, jaká bude vůle které strany za rok nebo za půl roku bojovat.“ Pojar však upozornil, že ukončení horké fáze bojů nebude pravděpodobně znamenat mír. „Ne, že bych to chtěl vylučovat, ale vsadit na mír by bylo pošetilé a k žádné mírové dohodě dojít nemůže,“ říká. Připomněl, že válka de facto začala už v roce 2014, a trvá tedy už skoro deset let. Jestli dojde k příměří, nebo budou strany jen nabírat sílu na další kolo bojů, podle něj závisí i na tom, jak Západ podpoří Ukrajinu.

Vojenská podpora vydrží Ve vytrvalost západních zemí v pomoci Ukrajině Pojar věří. „Od prvního dne války slyšíme, že Západ nebude posílat zbraně, nevydrží to, že jsou nějaké další volby, a ve skutečnosti Západ stále posílá zbraně a stále podporuje Ukrajinu, protože to nakonec je v našem životním zájmu a vlastně nemůžeme dělat nic jiného,“ dodává poradce pro národní bezpečnost. Prezidentské volby ve Spojených státech by sice mohly být v tomto směru zásadní, Pojar ale připomněl, že do nich zbývá ještě dlouhá doba. Konají se až za rok a půl a ještě nejsou známí ani kandidáti. Připomněl, že Ukrajina zatím nedostala některé typy techniky, i když o ně výslovně žádala – například stíhačky. „Zavést takovéto systémy jiných standardů do vlastní armády je ale nesmírně složité. Na jednu stranu Ukrajinci ukazují obrovské schopnosti, jakým způsobem dodávky techniky ze zahraničí zapracovali do svého systému (…), na druhou stranu je to s letadly poměrně složité.“