Ruští vojáci nedostávají slíbené výplaty, morálku Ukrajinců podkopávají změny v odměnách

Darja z Ivanovské oblasti tvrdí, že mobilizovaný manžel nedostává výplatu od února. Když se dovolala do centrální účtárny, dozvěděla se, že muž byl propuštěn z jedné jednotky, ale převelení do jiné ještě nedostal.

Kritici upozorňují například na to, že i když vojáci nejsou přímo na frontové linii, neznamená to, že jsou v bezpečí. „Nemůžeš říct, že budeš v pohodě, když odejdeš dva až pět kilometrů od (přední) linie,“ říká jeden z nich. „Všechno, co tam dolétne, tě může zasáhnout, včetně 120milimetrových minometů. O houfnicích ani nemluvím.“

Stížnosti na odměňování se objevují i na ukrajinské straně, a to v souvislosti se změnami ve výplatách prémií za službu v bojových zónách, píše The Kyiv Independent (TKI).

Nedostatek peněz pro vybavení i rodinu

Vojáci často financují z prémií i bojové vybavení, neboť armádní systém zásobování bývá pomalý a neefektivní. Ti, kteří se vracejí z bojových zón do týlu, tak přicházejí o bonusy právě tehdy, když je potřebují k obnově výbavy a přípravě na další službu na frontě. „Maximální plat, který dostávám jako důstojník za měsíc, je 25 tisíc hřiven,“ přibližuje další voják. „Posílám deset tisíc manželce na nájem, utratím deset tisíc za živobytí a zbývá mi pět tisíc. A batoh na (satelitní internetový systém) Starlink stojí šest tisíc.“

V neposlední řadě může omezení prémií znamenat finanční komplikace pro rodiny vojáků. Někteří proto odcházejí ze služby, což zdůvodňují třeba péčí o osobu blízkou. Podle jednoho z oslovených mluví o odchodu v jeho jednotce čtvrtina lidí, v nemocnici, kde se v lednu zotavoval ze zranění, to byla skoro třetina.

„Viděl jsem někoho, kdo musel během zdravotního volna pracovat, aby svému dítěti zaplatil školku. Jeho morálka samozřejmě prudce klesá,“ řekl webu TKI. Kvůli zvláštní povaze brigády dotyčného vojáka měl jejím příslušníkům zůstat bonus třicet tisíc hřiven, ale to se podle něj nestalo. „Jde do toho, chápe, že brigáda rychlé reakce jde vždy do těch nejtěžších bitev, ví, že může zemřít každý den a nemůže svému dítěti zaplatit školku. To nedává smysl.“