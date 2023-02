Když uvidím, že moje děti mají i jiné sny, než aby skončila válka, tehdy to bude vítězství, řekla Zelenská

Jak to zvládají vaše děti? Musí pro ně být velmi těžké procházet tímto utrpením, které zažívá celá vaše země. Prožívají to stejně jako všechny ostatní děti na Ukrajině. Bolí to, když pozoruji, že jako by pozastavily své životy a svůj rozvoj. V současné době na Ukrajině nikdo nemůže plnohodnotně plánovat svůj život. Nemůže snít. A pro děti je to nepostradatelné — potřebují vědět, že svět jim je otevřený, že mají před sebou nespočet možností. Je těžké se na to dívat. Nicméně se je snažím podporovat. Velmi dobře rozumějí, co se děje. Nemusím jim nic dodatečně vysvětlovat. Stejně jako dospělí jsou členy naší společnosti, která drží pohromadě a ukazuje svou jednotu. I děti jsou její součástí. Byla rodina to první, na co jste pomyslela přesně před rokem? Když to všechno 24. února začalo. Byl ten první instinkt chránit rodinu? Instinkty samozřejmě fungují, ale mám to tak, že se ihned zapojí i logika a plánování. Mým prvním instinktem nebylo, že musím někam utíkat a schovat se. Nejprve jsem musela naplánovat naše další kroky. Měla jsem trochu co dělat, co plánovat a nad čím přemýšlet. Proto jsem se dala dohromady. Myslím si, že mám velké štěstí, že je v mé povaze, že v různých kritických situacích začínám hned jednat. Potřebuji to v ten daný okamžik. Měla jsem upřímný vztek, že nakonec tak drze zaútočili.

Když sem přicházíme v průběhu celého roku, poprvé to bylo loni v březnu, vidíme všude kolem pořád pytle s pískem. Je možné si na to zvyknout? A nebo si na to nechcete zvykat, protože to prostě není normální situace? Lidská psychika je výjimečná v tom, že se dokáže přizpůsobit. Ale je to zároveň nebezpečné. Protože přizpůsobit se, zvyknout si na nebezpečí, je nebezpečné. Pak bohužel občas míváme iluzorní pocit, že je všechno v pořádku. Funguje doprava, lidé pospíchají do práce, svítí sluníčko. A teprve když vidíte checkpoint, zavřený most či zahalené sochy, až tehdy si vzpomenete, že nežijeme svůj normální život. Činnost, práce, agenda na každý týden — to všechno pomáhá. Je tu ještě jeden důvod, proč je důležité, aby děti pokračovaly ve studiu, a proč tolik usilujeme o to, aby děti chodily do školy nebo studovaly on-line. Je to určitý návrat k normalitě, to doplňuje životní sílu. Není možné si na to zvyknout, nejde to. Naším největším přáním samozřejmě je návrat ke skutečné normalitě — a to je možné až po vítězství. Máme pro vás jedno překvapení. Vzkaz od jedné ukrajinské ženy, která žije v České republice. Mohli bychom vám ho přehrát? Tohle je Julia a tohle je její příběh. Teď žije v České republice. Jsme obyčejná ukrajinská rodina. A stejně jako spoustu dalších rodin nás rozdělila válka. Přijeli jsme s dětmi do Česka, manžel zůstal doma a od prvních dnů invaze brání naši vlast. Teď jedeme domů, abychom se konečně potkali. Neviděli jsme se půl roku. Zítra budeme na Ukrajině. Chtěla bych se vás zeptat — vím, že stejně jako já žijete bez manžela a děti nevidí tatínka — řekněte mi, prosím, kdy se budeme moci vrátit k našim rodinám? Vrátit se zpět a začít nový život. Buď ještě lepší nebo… Ne, lepší. Děkuji mockrát. Vždy mě potěší, když vidím rodné tváře. Je to otázka i pro mě. Moje děti se každý den také ptají: „Mami, kdy konečně budeme moci vidět tatínka? Kolikrát budeme chtít. Proč s ním musíme komunikovat až na výjimky jen telefonicky?“ A pak jsou takové ty okamžiky otcovské odpovědnosti, kdy například manžel nařídil synovi, aby si povinně večer čistil zuby, protože syn to dělat odmítá. Manžel mu slíbil, že to bude každý večer kontrolovat. Ale jak to dělá přes videohovory, tak to není úplně přirozené pro vztahy rodičů a dětí. Co mohu ještě říci… Všichni doufáme, že tato hrůza skončí co nejdříve. Všichni chceme být znovu pohromadě. Tento případ je v současné době naprosto typický, když je tolik rozdělených rodin. Nicméně jsem šťastná, že tato konkrétní rodina, tyto děti jsou v bezpečí. Děkujeme České republice, že přijala naše lidi. Všem těm, kteří jsou teď mimo svou vlast, bych chtěla říct: čekáme na váš návrat. Velice se těšíme a věříme, že se brzy budete moci vrátit do svobodné, nezávislé Ukrajiny, kde bude mír. Kde bude mír — to je nejdůležitější. Jen tehdy budeme v bezpečí a konečně budeme moci pocítit normalitu, ke které se s vámi dnes pořád vracíme. Co nejrychlejší návrat do normálu je náš společný sen. Musíme se držet a sen se splní. Byli jsme u toho, když se tahle rodina potkala. Byla to pro každého opravdu srdceryvná scéna. I kvůli tomu jsem se chtěl zeptat na jedno, protože vy se snažíte předat světu poselství o tom, co se na Ukrajině odehrává. Ale je to vůbec možné? Protože je velmi těžké přenést to, co se děje v téhle zemi kamkoliv jinam, kde se lidé neobávají o své životy, o své děti. Není třeba přemýšlet nad tím, jestli je to reálné. Není to reálné. Musíme se prostě snažit. Pokoušet se znovu a znovu, až nás konečně pochopí. Kdo nám rozumí, rozuměl nám od samotného začátku. Kdo stále nerozumí, tak již možná nikdy nebude rozumět. Nepřejeme těmto lidem, aby museli pocítit to, co jsme zažili. Nikomu nepřejeme zažít tu hrůzu, kterou teď páchají okupanti na Ukrajině. Bohužel, říká se, že válka v současné Evropě není souboj gladiátorů, který lze sledovat z daleké tribuny. Protože každou chvíli se ten boj může přesunout na tribuny. Proto je zřejmé, že naši nejbližší sousedi nám nejlépe rozumějí. Protože toto nebezpečí je k nim nejblíže. Ti, kteří jsou daleko, tomu nerozumějí. Nejhorší by bylo, kdybychom dopustili, aby se zopakoval precedent, kdy větší a agresivní soused může obsadit území sousedního státu. Pak už to nezastavíme, začne řetězová reakce. Ve světě je tolik horkých míst a sporných území. Potom každý, kdo se cítí být dostatečně silným, kdo bude mít dost prostředků, bude mít otevřené dveře, aby zahájil novou agresi. Na místě těch, kteří stále nerozumí, co se děje, bych se nad tím zamyslela. Jednou jste řekla, že v těch prvních měsících jste hodně četla. Mezi těmi knihami, které jste četla, byl i román 1984. Proč? Vždyť je to tak depresivní čtení. Hledala jste v té knize něco? A našla jste to? Objevila jsem tam spoustu všeho, je to podivuhodné, že při čtení této knihy nabýváte dojmu, že ruská propaganda použila knihu Orwella jako příručku. Je to hrozné, ale zároveň zajímavé. V ten okamžik mě to podpořilo. Přiznám se, chtěla jsem si přečíst nějakou lehkou knihu, abych se na chvíli zapomněla. Ale nic nemohlo rozptýlit moje myšlenky. Čtete si nějaký příběh, čtete si o trápení hlavního hrdiny a říkáte si, že toto nejsou trápení — vždyť vůbec neví, co je opravdový strach nebo neurčitost. V ten okamžik mě Orwell podpořil, ani chvíli jsem se nenudila. Naopak mi to dalo sílu. Děkuji tomuto slavnému Britovi, že poskytl tak hluboký vhled do povahy propagandy. Možná víte o tom, že v Rusku na samotném začátku invaze zatkli jednoho chlapce jenom proto, že rozdával na ulici tuto knihu. Je to neuvěřitelné.