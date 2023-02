Zelenskyj míří na návštěvu Velké Británie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu přijede do Velké Británie. Setká se s premiérem Rishim Sunakem a zavítá mezi ukrajinské vojáky, oznámil úřad britského premiéra. Pro Zelenského je to teprve druhá zahraniční cesta od začátku téměř rok trvající velké ruské invaze do jeho země. V prosinci navštívil Spojené státy.