Monastyrskyj patřil k tvářím odporu vůči ruské invazi. Jeho úmrtí je citelnou ztrátou, Ukrajinu ale neohrozí

Podle jeho dřívějšího vyjádření pro The Washington Post to byl právě on, kdo v noci 24. února jako první oznámil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že ruská vojska vtrhla na Ukrajinu. Podle listu The New York Times (NYT) spolu přečkali počáteční útok na Kyjev i pokusy o ruské atentáty.

Monastyrskyj je nejvýše postaveným představitelem Ukrajiny, který od začátku únorové invaze zemřel.

Pro prezidenta šlo o jednoho z nejbližších kolegů. Monastyrskyj s ním spolupracoval už předtím, než vstoupil do politiky, a to jako právník v advokátní kanceláři, která zastupovala Zelenského zábavní společnost Kvartal 95. Za Zelenského stranu byl také zvolen do parlamentu a později jej prezident dosadil do čela ministerstva vnitra.