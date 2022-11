Obyvatelé Chersonu se setkávají u nabíjecích zdrojů. Snaží se znovu propojit se světem

Cherson v sobotu poprvé od osvobození spustil dodávky elektřiny, a to jen pro klíčové instituce. Ačkoliv to vypadalo, že by se do města mohla vrátit základní elektrická síť, v neděli zůstalo prakticky bez proudu. Lidé spoléhají na generátory, vlastní vynalézavost – anebo na speciálně vyhrazená místa.