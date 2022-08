Moskva komplikuje Židům emigraci do Izraele, antisemitismus v Rusku přitom sílí

Jeho domovem byla po padesát let až do letoška Moskva, kde působil jako filmař. Teď si zvyká na život na předměstí Tel Avivu. „Přijel jsem sem koncem května s manželkou. Odcestovali jsme ale už dřív, hned po začátku války. Po 24. únoru jsme se jako mnozí ocitli v hluboké depresi,“ říká ruský emigrant, který nechtěl být jmenován.

Teď Rusko hrozí, že poprvé za třicet let zkomplikuje Židům možnost přesídlit do Izraele. „Vztahy s Ruskem jsou pro Izrael důležité. Uzavření Židovské agentury by bylo závažným krokem, který by měl dopady na tyto vztahy,“ prohlásil izraelský premiér Jair Lapid. Izraelský prezident v červenci prohlásil, že lepší je věc nemedializovat, tento týden si telefonoval s Vladimirem Putinem.

„Oba prezidenti diskutovali o izraelsko-ruských vztazích, včetně výzev, kterým čelí Židé v diaspoře. Prezident Jicchak Herzog nastínil problematiku aktivit Židovské agentury v Rusku,“ zní komentář Úřadu prezidenta Izraele.

Šest set tisíc emigrantů

Podle ředitelky Herzlova centra izraelských studií Ireny Kalhousové by z Ruska mohlo emigrovat až šest set tisíc Židů. „Samozřejmě, ne všichni se vydají na cestu a ne všichni si zvolí Izrael, ale potenciál pro odchod je veliký. Od začátku války do Izraele přišlo už 19 tisíc Židů z Ruska, podle dat z Izraelského statistického úřadu,“ uvedla ve vysílání Horizontu ČT24.

„V Rusku přitom sílí vlna antisemitismu, vidíme to od nejvyšších ruských představitelů. Známý je rozhovor ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova, kdy mluvil o Zelenském a velmi nevybíravě tehdy na jeho adresu řekl, že i Hitler měl židovské předky. A takových projevů je v Rusku k vidění více, vidíme i ruskou televizi, která tím, jak se vztahy mezi těmito dvěma zeměmi vyostřují, přidává na své protiizraelské rétorice,“ dodala Kalhousová.

Doby, kdy izraelští politici vřele jednali s vládcem Kremlu, jsou pryč. Ruští Židé mezitím s obavami sledují, zda dveře pro emigraci zůstanou aspoň pootevřené.