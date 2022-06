Povodeň, která přinesla užitek. Odpálení přehrady zachránilo Kyjev, říkají místní

Voda v Demydivě vzala po zatopení okolí okupantům plány, obyvatelům zase část majetku. Vesnici dělil od záplavové oblasti pouze val. „Nepochybně to zhatilo plány Rusů dobýt Kyjev během tří dnů,“ uvedl Andrij Dzjuba z městské rady města Dymer.

Před 25. únorem tady prakticky nic nebylo, jen suchá, travnatá pláň a pár stromů. Hladina od té doby výrazně opadla, přírodní hráz tak opět může plnit svou funkci. Voda ale mezitím zaplavila sedmdesát domů - a následky jsou leckde vidět dodnes. „Lepší voda v domě než Rus v domě,“ poznamenal cynicky Dzjuba.

Majitelé jsou s tím smíření. Mají to jen za jinou formu oběti, jaké válka přináší, tedy cenu, kterou museli za obranu zaplatit. „Výbuch zachránil Kyjev,“ říká jeden z obyvatel Demydivu. „Kdyby nevyhodili ten most a most v Kozároviči, byli by Rusové v Kyjevě,“ přidává se obyvatelka Demydivu Nina.