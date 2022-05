Macron po nedávné kritice dlouze telefonoval se Zelenským

„Hovořili jsme také o obranné podpoře od Francie, o přípravě šestého balíčku sankcí (Evropské unie proti Rusku) či o možných cestách vývozu ukrajinské zemědělské produkce,“ uvedl Zelenskyj na Twitteru. Dodal, že s francouzským prezidentem věcně jednal také o ukrajinské žádosti o postavení kandidáta členství v Evropské unii.

Zelenskyj minulý týden v italské televizi kritizoval Macrona za to, že podle něj selhal v roli prostředníka v jednáních o ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Tvrdil, že Macron ve snaze najít způsob, jak by si ruský prezident Vladimir Putin mohl zachovat při vycouvání z konfliktu důstojnost, se pokusil přimět Ukrajinu k ústupkům ohledně její územní celistvosti. „Nejsme připraveni někomu něco zachovávat a přicházet kvůli tomu o území. Je to ztráta času,“ prohlásil Zelenskyj.

Macron po znovuzvolení prezidentem minulý měsíc slíbil zvýšit vojenskou pomoc Ukrajině.

Macronův telefonát s Bennettem

Macron si v úterý telefonoval také s izraelským předsedou vlády Naftalim Bennettem. Během rozhovoru vyzval Izrael, aby rychle vyšetřil smrt palestinsko-americké reportérky televize al-Džazíra Širín abú Aklahové, která byla před týdnem zastřelena při práci na reportáži o izraelské razii na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Izrael a Palestinci smrt reportérky vyšetřují odděleně a přou se, kdo za ni nese odpovědnost.

Francouzský prezident zároveň vyjádřil znepokojení nad nedávným rozhodnutím Izraele schválit výstavbu více než čtyř tisíc nových bytů pro osadníky na okupovaném Západním břehu Jordánu, který Palestinci chtějí pro svůj budoucí stát. Většina zemí považuje osady z pohledu mezinárodního práva za nelegální. To Izrael odmítá.

Bennettova kancelář osady ani reportérčinu smrt v prohlášení nezmínila. Uvedla, že premiér poděkoval Macronovi za podporu Izraele po nedávné vlně teroristických útoků a pogratuloval mu ke znovuzvolení. Lídři podle Bennettovy kanceláře hovořili také o bezpečnostní situaci v regionu, bilaterální spolupráci či důsledcích ruské invaze na Ukrajinu. Elysejský palác rovněž uvedl, že Macron a Bennett budou koordinovat snahy ukončit ruskou invazi.