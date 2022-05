Palestinci teď mají mučednici, Izrael si podkopal kredibilitu, říká k zabití novinářky Tureček

Byla vždycky tam, kde se něco dělo. Pro miliony diváků v arabském světě byla tváří nekončícího konfliktu mezi Izraelci a Palestinci - Širín abú Aklahová.

Před pěti dny ji v uprchlickém táboře Džanín na Západním břehu Jordánu, kde izraelské bezpečnostní složky údajně zasahovaly proti radikálům, zasáhla do hlavy střela. „Podle nás nesou plnou zodpovědnost za její smrt izraelské okupační úřady. Tento zločin se neobejde bez trestu,“ uvedl v reakci předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbas.

Izraelský stát přímou vinu odmítá. Případ chce ale nechat prošetřit. „Na základě prvotních informací, které máme k dispozici, existuje reálná možnost, že novinářku zabila palestinská střelba,“ řekl izraelský premiér Naftali Bennett.

„Byla na bezpečném místě“

Společné vyšetřování toho, kdo reportérku skutečně zabil, ale zase odmítají Palestinci. „Přesně víme, co se stalo. Máme fakta a nepotřebujeme žádné předstírané vyšetřování. Víme, že Širín byla na bezpečném místě a že ji izraelští vojáci viděli,“ řekl vedoucí palestinské kanceláře Al-Džazíry Walid Al-Omari.

Tento incident dle vedoucího Centra pro studium Blízkého východu z Metropolitní univerzity Praha Břetislava Turečka ukazuje především naprostou oboustrannou nedůvěru a také to, co se na okupovaných územích děje. „Takových incidentů se odehrávají desítky, ale teď byla zabita světoznámá novinářka, která má navíc americké občanství, takže se k tomu vyjádřil i Joe Biden. Když jsou zabiti řadoví novináři, tak se tomu nikdo nevěnuje. Dnes byla zveřejněna zajímavá zpráva investigativní skupiny Bellingcat, která do velké míry potvrzuje svědectví Palestinců,“ řekl v pořadu Horizont ČT24.

Policejní zásah při pohřbu novinářky

Širín abú Aklahová nastoupila do televize na konci 90. let. Byla rodačkou z Jeruzaléma, rozděleného města. Ulice, kterými nesli její rakev, znala velmi dobře.

Izraelská policie v pátek během pohřbu zasáhla. Zdůvodnění bylo, že z davu na ni létaly kameny, prý musela zakročit. Její zásah Palestince pobouřil. Už ho vyšetřuje nezávislý izraelský panel. Závěry by měl předložit v nejbližších dnech.

„Nejsem si úplně jistý, že největší vedení policie vědělo, co se stane. Oni mohli podcenit množství lidí, kteří se s ní přijdou rozloučit. Mluvilo se o tom, že létalo kamení, teď už Izrael nemluví o tom, že létalo kamení, ale jenom lahve s vodou. Viděli jsme na záběrech, že tam prostě policie řezala do nohou lidí, kteří prostě nesli rakev a nic na nikoho neházeli. Toto by se mělo vyšetřit,“ řekl Tureček.

Širín abú Aklahovou pohřbili na jeruzalémské hoře Sion. Stejně jako desítky let trvající konflikt mezi Izraelci a Palestinci zůstává i její smrt nevyřešená.

Vyšetřování může dle Turečka trvat celé týdny a měsíce a nikdy se nemusíme dobrat výsledku. Pro Izrael je ale škoda napáchána už teď, jeho často protichůdná vyjádření nahrávají palestinské straně. „Palestinci teď mají mučednici, známou ženu, která nebyla teroristka, dělala svou práci dobře, což uznávají i izraelští kolegové a politici. Tím pohřbem a tím, jak se k němu postavily izraelské úřady, bohužel podkopaly svoji kredibilitu. I kdyby ji třeba zabili palestinští teroristé, jak se snaží Izrael naznačovat.“