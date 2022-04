Další fáze války bude destruktivní. Výrazného úspěchu ale Rusové teď nedosáhnou, tvrdí experti

Strategicky důležité je pro Rusko také získat pozemní koridor na anektovaný Krym. „Objektivně by to vyřešilo řadu problémů včetně zásobování Krymu vodou,“ zdůvodňuje Soukup.

Obdobně hovoří také vysloužilý britský generál Richard Barrons: „Pokud by se Rusové poučili ze svých chyb a mohli by soustředit více sil, mohli by lépe propojit letecké síly s pozemními a vyřešit logistiku, pak by se mohli postupně zmocnit ukrajinských pozic. Stále si ale myslím, že půjde o postupné oslabování nepřítele.“

Odhaduje se, že Moskva od začátku války přišla zhruba o dvacet až pětadvacet procent pozemních sil, které se nyní snaží doplnit.

Rusové však podle bývalého náčelníka českého generálního štábu mění taktiku. „Ta celková operace, která dokonce snad ani neměla jednotné velení,se mění v operaci, která je řízená z jednoho centra.“ Nyní raketami a nálety systematicky ničí infrastrukturu, komunikační uzly, sklady a útočí také na civilisty, analyzuje.