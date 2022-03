Vláda hledá cesty k majetku sankcionovaných Rusů

Postup by podle vlády mohla usnadnit změna zákonů. Mluvilo se i o samostatném návrhu. Konkrétní úpravy zatím jasné nejsou, diskuse se vedla na legislativní radě vlády. „Problémů, které se dotýkají dílčích zákonů je tam víc, a to na půdě evropského a mezinárodního práva,“ vysvětluje ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (za Piráty).

Finanční analytický úřad sleduje sankční seznamy a prověřuje, zda osoby nebo firmy na něm mají majetek nebo konta v Česku. „Úřad potom jedná, zmrazí taková bankovní konta, zároveň zmrazí to, aby firmy nemohly vyvádět prostředky ven,“ vysvětluje mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová.

Opozice

Případné úpravy by mohla podpořit i opozice. Klíčové podle ní bude konkrétní znění a to, aby se opatření týkala pouze lidí ze sankčních seznamů. „Jakákoliv úprava, která bude znamenat zmrazení majetku oligarchů a lidí napojených na Putinův režim je žádoucí. Ale nesmí to znamenat kolektivní vinu,“ varuje předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Poslanec za SPD Jaroslav Bašta dodává: „Aby to nebylo zbytečně široké a dotýkalo se to někoho, kdo je v tom víceméně nevině, jen proto, že je příslušníkem nějakého státu.“

Finanční analytický úřad se setkal i s případy obcházení sankcí, kdy se některé firmy měly snažit majetek přesunout. Teď se tím zabývá policie.

