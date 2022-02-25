Інформація для громадян України в Чехії у зв'язку з конфліктом в Україні

Важливо!!!

Не виходьте на робоче місце MV OAMP раніше, оскільки не вдасться обробити заяву.

Якщо у вас немає дійсної посвідки на проживання на території Чеської Республіки, необхідно вирішити ситуацію з Поліцією Чеської Республіки. (Відділ агенцій проживання Департаменту поліції у справах іноземців).

Чи обов'язково потрібно мати медичну страховку?

Так. Для перебування в Чехії, необхідно мати медичну страховку. Якщо ви працевлаштовані, ви маєте державне медичне страхування згідно із законом. Якщо ви не працевлаштовані в Чехії, ви повинні мати власну медичну страховку.

Чи є у вас члени сім'ї чи близькі в Україні, яким потрібно приїхати до Чехії, щоб побачити вас?

Громадяни України мають можливість прибути до Чехії без візи, але лише на підставі дійсного біометричного паспорта, максимум на 90 днів у будь-який 180-денний період.

Важливо!!!

Важливо оформити туристичне медичне страхування для безвізового перебування – це також можна оформити онлайн .

Обов'язок кожного іноземця, який приїжджає до Чеської Республіки, є зареєструватися в поліції Чеської Республіки - Відділ агенцій проживання Департаменту поліції у справах іноземців (у разі розміщення в готелях чи інших приміщеннях для розміщення, цим зобов'язанням займається орендодавець). Ми рекомендуємо вам переконатися, що орендодавець дійсно зробив це.

Я подав заяву на дозвіл на проживання в консульствi, що мені робити?

Якщо ви подали заяву на довгострокове проживання, ви можете завершити провадження в Чехії. Як тільки ваша процедура буде вирішена, ви зазвичай відвідаєте робоче місце MV OAMP і приймете рішення.

Якщо ви подали заяву на довгострокову візу, цю візу можна буде отримати у визначеному консульствi, яке буде доступне на момент закриття консульств в Україні.

Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сайті посольства.

Потрібна додаткова інформація?

Ви можете зв'язатися:

Для громадян України створено інформаційну лінію:

Телефон: +420 974 801 802

Електронна пошта: ukrajina@mvcr.cz

Інформація на цьому веб-сайті буде поступово оновлюватися та доповнюватися. Дякуємо всім за терпіння. Ми намагаємося надати всю інформацію якомога швидше.

УВАГА!

Ми настійно рекомендуємо вам черпати інформацію з офіційних джерел, якими є державні органи Чеської Республіки. Також можна скористатися консультацією мережі з 18 центрів підтримки інтеграції іноземців та низки недержавних неприбуткових організацій орієнтованих на допомогу іноземцям. У переважній більшості випадків ці послуги надаються іноземцям безкоштовно. Напевно уникайте підозрілих платних посередницьких послуг, деякі можуть використовувати вашу вразливу ситуацію для власного збагачення.У Чехії для вас налаштована система допомоги, і ви, безсумнівно, з усім впораєтеся.