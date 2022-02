Інформація для громадян України в Чехії у зв'язку з конфліктом в Україні

Ukrajinská armáda ve čtvrtek svedla těžké boje s ruskými silami u vojenského letiště Hostomel, které se nachází třicet kilometrů od Kyjeva. Rusové letiště podle prezidenta Volodymyra Zelenského dobyli, ukrajinská armáda jej však získala zpět pod svou kontrolu. Ukrajinské úřady vznesly obavu, že by se u letiště vysazení vojáci mohli pokusit proniknout do vládní čtvrti v Kyjevě, uvedla agentura Reuters. Zvuky bojů dolehly až do centra města, ze kterého prchají davy obyvatel. Starosta Kyjeva zavedl noční zákaz vycházení.