Slováci vesměs vítají Pavlovo zvolení, někteří kritizují návštěvu Čaputové ve štábu

„Na toto gesto se lišily názory nejen politických představitelů, ale i komentátorů,“ konstatoval Šimečka. „Hlavně mezi komentátory okrajových, nebo přímo konspiračních webů bylo doslova běsnění na paní prezidentku, co si to dovoluje a že je to nestátnické a tak dále, což se dalo očekávat, protože na ni mají velmi negativní názor.“ Nad přítomností Zuzany Čaputové ve volebním štábu Petra Pavla se pozastavil také předseda opozičního hnutí Hlas Peter Pellegrini. „Zarazil mě ten extrémně rychlý příchod naší prezidentky do volebního štábu,“ řekl v pořadu O 5 minút 12 stanice RTVS. „To mi připadalo takové navíc, protože ještě stále je partnerem paní prezidentky pan prezident Zeman, který je stále ještě ve funkci, pan Pavel se ujme funkce, až složí slib,“ řekl Pellegrini. „Já jako prezident bych počkal oficiálně na pana prezidenta se všemi poctami v Bratislavě. Bylo to zbytečné a nevhodné.“ Za nestandardní označil ve stejném pořadu krok Čaputové i předseda sněmovny a hnutí Sme rodina Boris Kollár. Prezidentčinu překvapující cestu do Prahy podle něj je třeba chápat jako „lidské gesto paní Zuzany Čaputové, které bylo milé“. „Je pravda, že prezidenti toto nedělají a není to běžná věc, takže určitě ti, kteří mají paní prezidentku rádi, to vnímají jako milé gesto, a ti, kteří ji nemají moc rádi, si na tom samozřejmě něco najdou,“ míní Kollár. „Z lidského pohledu si myslím, že je to vyjádření určité podpory nějakého stylu, nějaké politiky. Věřím tomu, že kdyby zvítězil pan Babiš, tak by paní prezidentka do jeho štábu neutíkala.“ „Návštěva volebního štábu Petra Pavla byla spontánním nápadem prezidentky, který se zrodil v týdnu před volbami, kdy všechny zveřejněné průzkumy předpovídaly jeho jasné vítězství,“ řekl pro Aktuality.sk mluvčí hlavy státu Martin Strižinec. Podle něj chtěla Čaputová nově zvoleného prezidenta překvapit a ocenit „jeho respekt k demokratickým hodnotám a k jeho klidnému a rozvážnému stylu politiky“.

Šimečka: Důležitý symbolický i politický krok Šimečka považuje krok Čaputové za silný signál a míní, že Česko a Slovensko budou vnímány i v Evropě trochu jinak než dosud. „Vlády i prezidenti teď tahají za jeden provaz a může to výrazně posílit obraz Česka a Slovenska jako velmi silné dvojice, která ladí vzájemně a je vstřícná k Evropě i v postoji vůči (ruské) válce na Ukrajině.“ „Je to důležitá věc, politici čtou symboly velmi citlivě a ten symbol návštěvy prezidentky Čaputové toto zdůraznil, koneckonců to také řekla. Myslím, že to může být velmi důležitý krok, jak symbolicky, tak politicky, že Evropa bude vnímat Česko a Slovensko jako jakousi pevnou dvojici, skoro bych řekl v jistém smyslu až jako jeden politický subjekt,“ dodal komentátor. Podle Šimečky byli Slováci – média i politici – s výsledkem voleb vesměs spokojeni. „Dokonce i průzkumy ukazovaly, že kdyby měli Slováci volit (v českých prezidentských volbách), tak by asi také pravděpodobně zvolili Pavla proti Andreji Babišovi. Ale ono je to dané trochu tím, že Babiš na Slovensku není moc populární,“ přiblížil komentátor. „Jen některé opoziční politické strany se vyjádřily, že by byly spíše raději, kdyby vyhrál Babiš, ale nebylo to jednoznačné. Dokonce ani u jejich voličů to nebylo jednoznačné, spíš půl na půl. A strany vládní koalice, respektive demokratické strany, vesměs i jejich voliči, byli velmi rádi, že zvítězil Petr Pavel,“ dodal Šimečka. Babiše podle vyjádření svých zástupců preferovala Pellegriniho strana Hlas. Předseda opoziční strany Smer – SD Robert Fico zveřejnil oficiální gratulaci, ale blíže se nevyjádřil. „Nedá se říct, že by se strana Smer – SD chtěla vymezit, spíš formálně pogratulovala Petru Pavlovi a tím to skončilo,“ komentoval to Šimečka.