Pandemie ve světě: Slovensko hlásí přes 20 tisíc nakažených, Quebec couvá od poplatků pro neočkované

Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský odhaduje, že počet pacientů bude v příštích týdnech rychle stoupat, přičemž na lůžku by mohlo skočit až pět tisíc lidí. Vytížení nemocnic by se ale zároveň nemělo zvyšovat tak rychle jako počet hospitalizovaných, jelikož omikron má většinou lehčí průběh než předchozí varianty.

V úterý se Legault nechal slyšet, že jej znepokojuje, jak zaváděná opatření rozdělují společnost. „Má role je dávat Quebečany dohromady, sjednocovat je. Proto nebudeme dále prosazovat podíl na výdajích zdravotnictví. Quebečany to rozděluje, my ale nyní musíme stavět mosty,“ ujistil veřejnost. Osmimilionový Quebec je po Ontariu druhou nejlidnatější kanadskou provincií.

Pfizer žádá o povolení vakcíny pro nejmladší

Farmaceutická firma Pfizer a její německý partner BioNTech předávají americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) výsledky vědeckých studií, aby mohl regulátor rozhodnout o podávání vakcíny Comirnaty dětem mladším pěti let. Pokud FDA nouzové povolení udělí, bude tato vakcína jedinou pro tuto věkovou skupinu.

Studie společností Pfizer a BioNTech ukazují, že dvě dávky vakcíny malé děti chrání proti covidu-19 a jsou bezpečné. Firmy zatím FDA předkládají výsledky studií zahrnující podání dvou dávek, ale později chtějí dodat i výzkum vlivu třetí dávky.

List The Washington Post s odvoláním na své zdroje obeznámené se schvalovacím procesem napsal, že vakcína pro malé děti do pěti let by mohla být k dispozici na konci února, což je dříve, než se původně čekalo. Podle agentury AP by preparát mohl být pro nejmladší Američany dostupný v březnu.