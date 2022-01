Kanadský Quebec zavede daň pro neočkované. Lidi bez vakcíny budou pokutovat i v Řecku a Itálii

V Quebecu v posledních třech dnech výrazně stoupl zájem o očkování poté, co vláda ohlásila, že od 18. ledna budou smět nakupovat ve státních obchodech s alkoholem a marihuanou jen lidé s očkováním proti covidu-19. Místní ministr zdravotnictví Christian Dubé uvedl, že objednávky na první dávku očkování stouply z přibližně 1500 denně na zhruba šest tisíc denně.

Osmimilionová provincie má v nemocnicích 2742 pacientů s covidem, 255 jich je na jednotkách intenzivní péče. V Quebecu od 30. prosince platí přísná opatření jako zákaz nočního vycházení od desáté večer do páté ráno nebo zákaz soukromých akcí. Potvrzení o očkování se také vyžaduje při vstupu do zdravotnických zařízeních, barů, divadel či krytých sportovišť.

Deset procent obyvatel, kteří zatím nemají ani jednu dávku očkování, nesmí „škodit“ zbylým 90 procentům, uvedl Legault. Neočkovaní lidé představují podle premiéra polovinu všech případů na jednotkách intenzivní péče. „Chápu a cítím všeobecnou nespokojenost vůči neočkované menšině, která podle všech propočtů zahlcuje naše nemocnice,“ dodal Legault s tím, že daň by měla být poměrně vysoká.

Řecko a Itálie budou také sankcionovat

Řecká vláda se snaží zvýšit proočkovanost populace především v rizikových skupinách. Zavedla proto očkovací povinnost pro lidi nad 60 let. Za porušování této povinnosti hrozí pokuta 100 eur měsíčně (2450 korun).

Vláda ale již uvažuje, že by věkovou hranici snížila na 50 let. V souvislosti se stávající povinností se nechalo naočkovat zhruba 200 tisíc lidí. Dokončené očkování mají v Řecku dvě třetiny lidí.

Italská vláda zavedla povinné očkování proti covidu-19 pro obyvatele ve věku 50 let a více pátého ledna. Od prvního února začnou tuto povinnost úřady vymáhat jednorázovou sankcí, která činí sto eur. Od 15. února lidé starší 50 let nebudou smět chodit do práce, pokud nejsou naočkovaní nebo nedávno neprodělali covid-19.

Část italských lékařů považuje pokutu sto eur za výsměch. Lékaři poukazují, že postih je výrazně mírnější než v dalších zemích, které zavedly povinné očkování. V Evropě to jsou Rakousko nebo právě Řecko. Přísnější postih ale v Itálii čeká lidi, kteří poruší povinnost se nechat naočkovat a chodí do práce.

Zaměstnavatel jim po pěti dnech absence nemusí vyplácet mzdu. Neočkované zaměstnance však nesmí propustit. Za vstup na pracoviště hrozí lidem bez očkování pokuta až 1500 eur (zhruba 37 000 korun).