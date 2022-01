Djokovičovi hrozí v Srbsku pokuta, nebo i vězení. Nejspíš dostane obecně prospěšné práce, uvádějí právníci

Právníci v Srbsku místním novinářům řekli, že porušení přísných pravidel izolace v zemi je trestným činem podle článku 248 trestního zákoníku a hrozí za něj pokuta nebo trest odnětí svobody až na tři roky. Djokovič jako významná veřejná osobnost by v případě uznání viny mohl dostat exemplární trest. Podle právníků by však měl mít možnost vyjednat si příkaz obecně prospěšných prací.

V počátečních fázích pandemie bylo několik Srbů, kteří měli pozitivní test, odsouzeno k trestu odnětí svobody až na tři roky za to, že nesplnili povinnou dvoutýdenní izolaci. Aktuálnější tresty bývají zpravidla pokuty přibližně 150 tisíc dinárů (přes 31 tisíc korun), připomněl The Guardian.

Brnabičová: Pokud jste pozitivní, musíte se izolovat

Podle premiérky Brnabičové by měl Djokovič vysvětlit to, co označila za „šedou zónu“. „Pokud jste pozitivní, musíte se izolovat,“ řekla srbská premiérka zpravodajskému serveru BBC a dodala, že pokud hráč porušil pravidla, bude se muset poradit s „příslušnými orgány“.

Brnabičová dále uvedla, že neví jistě, „kdy vlastně výsledky dostal“. Řekla, že sice nesouhlasí s jeho odmítavým postojem k očkování. Djokovič je „jedním z velkých srbských šampionů“, dodala ale s tím, že doufá, že bude moci na turnaji hrát. První grandslam sezony začíná v pondělí.

Server německého magazínu Spiegel ve středu upozornil, že pozitivní test na koronavirus, který umožnil srbskému sportovci přicestovat do Austrálie, může být zmanipulovaný. Při kontrole daného QR kódu se redaktorům nejprve test ukázal jako negativní. Navíc existuje podezření, že test není ze 16. prosince, jak tvrdí Djokovič, ale o deset dnů novější.