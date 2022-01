V Rakousku lidé demonstrovali kvůli povinnému očkování, ve Francii kritizovali opatření

V Hamburku na demonstraci lidé vyrazili s heslem „Ruce pryč od našich dětí“. V Německu očkují děti ve věku od pěti do jedenácti let od prosince. Větší manifestace se v sobotu konaly i v německých městech Magdeburk, Freiburg a Schwerin. Desítky lidí vyjadřovaly nesouhlas s koronavirovými opatřeními také v Berlíně.

Do ulic vyšli demonstrovat lidé v sobotu opět také v rakouské metropoli. Nesli vlajky a transparenty s nápisy Ne očkovací povinnosti. Situace se nakrátko vyhrotila, když policie pochod zastavila a prováděla kontroly několika lidí. Podle serveru deníku Kronen Zeitung kontrolovala údajně nebezpečné předměty u některých účastníků a několik lidí zadržela. Nasazeno bylo na demonstraci asi tisíc policistů.

„Naštvat neočkované“

Macron tento týden prohlásil, že chce neočkované naštvat tím, že jim zkomplikuje život natolik, že se nakonec nechají očkovat. Dodal, že neočkovaní lidé jsou nezodpovědní a nezaslouží si, aby byli považováni za občany.

V Paříži protestující převzali Macronovu formulaci a skandovali „naštveme vás“. Jiní nesli nápisy odmítající očkovací průkazy, což byla narážka na Macronův legislativní záměr vyžadovat doklad o vakcinaci pro vstup do míst jako kavárny, bary a muzea. „Není to nic jiného než diktatura skrytá za povinností nechat si vstříknout do žil látku pod hrozbou ztráty veškerých svobod,“ řekl Pařížan Leo Nicolian.

Televizní záběry ukázaly potyčky mezi protestujícími a policií na jednom z míst demonstrace. Kromě Paříže se protesty uskutečnily mimo jiné v Marseille, Nantes a Le Mans. „(Macronovy výroky) byly poslední kapkou. Nejsme nezodpovědní,“ řekla hospodářka nemocnice Virginie Hougetová, která se vyhnula nařízení o povinném očkování pro zdravotníky, protože koncem loňského roku onemocněla covidem.

Protestující obviňují Macrona z pošlapávání svých svobod a nerovného zacházení s občany. On tvrdí, že svoboda s sebou nese odpovědnost, která zahrnuje i ochranu zdraví ostatních.